Обстріли росіян спричинили пожежу на Куп’янщині (фото)

Сьогодні, 11 вересня, вранці ворог завдав артилерійського удару по селу Кутьківка Куп’янського району на Харківщині.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному секторі. Горіла господарча споруда та сінник на загальній площі 100 кв.м., повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Пожежу ліквідували о 9:15. Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.

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