Обстріли росіян спричинили пожежу на Куп’янщині (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Сьогодні, 11 вересня, вранці ворог завдав артилерійського удару по селу Кутьківка Куп’янського району на Харківщині.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному секторі. Горіла господарча споруда та сінник на загальній площі 100 кв.м., повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Пожежу ліквідували о 9:15. Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 13:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 11 вересня, вранці ворог завдав артилерійського удару по селу Кутьківка Куп’янського району на Харківщині.".