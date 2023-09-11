Дві пожежі за добу виникли на Харківщині через обстріли
Обидві пожежі сталися у прикордонній Вовчанській громаді, інформує ДСНС.
“Протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричиненні ворожими обстрілами у Вовчанській громаді. О 20:23 вогнеборці 38-ї ДРПЧ вирушили на ліквідацію пожежі, яку спричинив ворожий артилерійський удар по с. Рубіжне. На відкритій місцевості зайнялась суха трава на площі 1 га. Пожежу вдалось ліквідувати о 22:57. О 22:45 рятувальники 47-ї ДРПЧ виїжджали на гасіння пожежі до м. Вовчанська, котре також зазнало обстрілу. Там на території приватного домоволодіння горів побутовий вагончик на площі 15 кв. м”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загалом за добу рятувальники гасили на Харківщині 15 пожеж, решта виникла з причин, що не були пов’язані з бойовими діями. Інформації щодо постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обидві пожежі сталися у прикордонній Вовчанській громаді, інформує ДСНС".