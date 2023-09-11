Два пожара за сутки возникли на Харьковщине из-за обстрелов
Оба пожара произошли в приграничной Волчанской громаде, информирует ГСЧС.
«В течение суток зафиксировано два пожара, вызванные вражескими обстрелами в Волчанской громаде. В 20:23 пожарные 38-й ГСПЧ отправились на ликвидацию пожара, который вызвал вражеский артиллерийский удар по с. Рубежное. На открытой местности загорелась сухая трава на площади 1 га. Пожар удалось ликвидировать в 22:57. В 22:45 спасатели 47-й ГСПЧ выезжали на тушение пожара в г. Волчанск, который также подвергся обстрелу. Там на территории частного домовладения горел бытовой вагончик на площади 15 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за сутки спасатели тушили на Харьковщине 15 пожаров, все остальные возникли по причинам, не связанным с боевыми действиями. Информации о пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оба пожара произошли в приграничной Волчанской громаде, информирует ГСЧС".