Из-за обстрелов россиян на Купянщине вспыхнул пожар (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Сегодня, 11 сентября, утром враг нанес артиллерийский удар по селу Кутьковка Купянского района на Харьковщине.
В результате обстрела произошел пожар в частном секторе. Горела хозяйственная постройка и сеновал на общей площади 100 кв.м., сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Пожар ликвидировали в 9:15. Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 13:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 11 сентября, утром враг нанес артиллерийский удар по селу Кутьковка Купянского района на Харьковщине.".