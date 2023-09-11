Из-за обстрелов россиян на Купянщине вспыхнул пожар (фото)

Сегодня, 11 сентября, утром враг нанес артиллерийский удар по селу Кутьковка Купянского района на Харьковщине.

В результате обстрела произошел пожар в частном секторе. Горела хозяйственная постройка и сеновал на общей площади 100 кв.м., сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пожар ликвидировали в 9:15. Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.