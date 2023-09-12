ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)

Протягом доби через удари армії РФ у Харківській області горіли приватні будинки. У Харкові пожежа, що не була пов’язана з бойовими діями, забрала життя чоловіка, інформують у ДСНС.

“Протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Перша з пожеж розпочалася вранці 11 вересня в селі Кутьківка Куп’янського району. Там горіло приватне домоволодіння: господарська споруда та сінник. Вогонь ліквідували, обійшлось без потерпілих.

“Ввечері 11 вересня прикордонне місто Вовчанськ було обстріляне окупантами з артилерії. Цього разу виникла пожежа в приватному секторі на околиці населеного пункту”, – нагадали в ДСНС.

Горів приватний будинок. Жертв та постраждалих не було.

У Харкові на пожежі, що виникла вдень на селищі Жуковського, загинув чоловік.

“Горіла квартира на восьмому поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 року народження”, – зазначили рятувальники.

На цій пожежі евакуювали вісім людей. Її причини ще з’ясовують.