Под удар россиян по Казачьей Лопани попало подразделение ГСЧС (фото)

Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел поселка Казачья Лопань на Харьковщине. Под удар попало подразделение ГСЧС.

«В результате повреждены остекление окон и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста. Пострадавших среди спасателей нет. Также поврежден частный автотранспорт», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.