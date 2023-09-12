Под удар россиян по Казачьей Лопани попало подразделение ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел поселка Казачья Лопань на Харьковщине. Под удар попало подразделение ГСЧС.
«В результате повреждены остекление окон и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста. Пострадавших среди спасателей нет. Также поврежден частный автотранспорт», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел поселка Казачья Лопань на Харьковщине. Под удар попало подразделение ГСЧС.".