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Под удар россиян по Казачьей Лопани попало подразделение ГСЧС (фото)

Происшествия 14:21   12.09.2023
Виктория Яковенко
Под удар россиян по Казачьей Лопани попало подразделение ГСЧС (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел поселка Казачья Лопань на Харьковщине. Под удар попало подразделение ГСЧС.

«В результате повреждены остекление окон и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста. Пострадавших среди спасателей нет. Также поврежден частный автотранспорт», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 14:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел поселка Казачья Лопань на Харьковщине. Под удар попало подразделение ГСЧС.".