Оккупанты обстреляли Казачью Лопань из минометов: в поселке пропал свет (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
12 сентября днем армия РФ по меньшей мере 14 раз ударила из минометов по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.
По данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, в результате обстрелов повреждены более 10 жилых домов, пострадали гражданские автомобили и линии электропередач.
Пострадавших в результате обстрелов нет, добавил Задоренко.
«Сейчас в связи с существенными повреждениями электросетей в поселке отсутствует свет. Специалисты Харьковоблэнерго и другие экстренные службы уже работают над восстановлением света и ликвидацией последствий российского террора», – отметил начальник ГВА.
Читайте также: Более полусотни оккупантов уничтожили на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Оккупанты обстреляли Казачью Лопань из минометов: в поселке пропал свет (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 14:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 сентября днем армия РФ по меньшей мере 14 раз ударила из минометов по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".