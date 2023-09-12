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Оккупанты обстреляли Казачью Лопань из минометов: в поселке пропал свет (фото)

Происшествия 14:04   12.09.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты обстреляли Казачью Лопань из минометов: в поселке пропал свет (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

12 сентября днем армия РФ по меньшей мере 14 раз ударила из минометов по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

По данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, в результате обстрелов повреждены более 10 жилых домов, пострадали гражданские автомобили и линии электропередач.

Пострадавших в результате обстрелов нет, добавил Задоренко.

«Сейчас в связи с существенными повреждениями электросетей в поселке отсутствует свет. Специалисты Харьковоблэнерго и другие экстренные службы уже работают над восстановлением света и ликвидацией последствий российского террора», – отметил начальник ГВА.

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Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 14:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 сентября днем армия РФ по меньшей мере 14 раз ударила из минометов по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".