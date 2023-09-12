Оккупанты обстреляли Казачью Лопань из минометов: в поселке пропал свет (фото)

12 сентября днем армия РФ по меньшей мере 14 раз ударила из минометов по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

По данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, в результате обстрелов повреждены более 10 жилых домов, пострадали гражданские автомобили и линии электропередач.

Пострадавших в результате обстрелов нет, добавил Задоренко.

«Сейчас в связи с существенными повреждениями электросетей в поселке отсутствует свет. Специалисты Харьковоблэнерго и другие экстренные службы уже работают над восстановлением света и ликвидацией последствий российского террора», – отметил начальник ГВА.