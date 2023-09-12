Более полусотни оккупантов уничтожили на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ

За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники уничтожили 63 оккупанта, пять грузовиков, внедорожник, миномет 82-го калибра и станцию РЭБ, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Противник не оставляет своих намерений прорвать оборону, найти слабое место, но безуспешно. В частности, сейчас он переключился на направление именно Новоселовского. Там за прошедшие сутки противник применял свою артиллерию 117 раз. Также противник активно использует танки, гранатометы, минометы, стрелковое вооружение и авиацию», — рассказал Евлаш.