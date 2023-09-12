Понад пів сотні окупантів знищили на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ
Минулої доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники знищили 63 окупантів, п’ять вантажівок, позашляховик, міномет 82-го калібру та станцію РЕБ, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
«Противник не полишає своїх намірів прорвати оборону, знайти слабке місце, проте безуспішно. Зокрема зараз він переключився на напрямок саме Новоселівського. Там за минулу добу противник застосовував свою артилерію 117 разів. Також противник використовує активно танки, гранатомети, міномети, стрілецьке озброєння та авіацію», – розповів Євлаш.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 13:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники знищили 63 окупантів, п’ять вантажівок, позашляховик, міномет 82-го калібру та станцію РЕБ, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.".