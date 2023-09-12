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Окупанти обстріляли Козачу Лопань з мінометів: в селищі зникло світло (фото)

Події 14:04   12.09.2023
Вікторія Яковенко
Окупанти обстріляли Козачу Лопань з мінометів: в селищі зникло світло (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

12 вересня вдень армія РФ щонайменше 14 разів вдарила із мінометів по селищу Козача Лопань на Харківщині.

За даними начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, внаслідок обстрілів пошкоджені понад 10 житлових будинків, постраждали цивільні автівки та лінії електропередач.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає, додав Задоренко.

«Наразі у зв’язку з суттєвими пошкодженнями електромереж у селищі відсутнє світло. Фахівці Харківобленерго та інші екстрені служби вже працюють над відновленням світла і ліквідацією наслідків російського терору», – зазначив начальник МВА.

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Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 14:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 вересня вдень армія РФ щонайменше 14 разів вдарила із мінометів по селищу Козача Лопань на Харківщині.".