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Під удар росіян по Козачій Лопані потрапив підрозділ ДСНС (фото)

Події 14:21   12.09.2023
Вікторія Яковенко
Під удар росіян по Козачій Лопані потрапив підрозділ ДСНС (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл селища Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив підрозділ ДСНС.

«В результаті пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального поста. Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт», – повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 14:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл селища Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив підрозділ ДСНС.".