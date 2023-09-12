Під удар росіян по Козачій Лопані потрапив підрозділ ДСНС (фото)

Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл селища Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив підрозділ ДСНС.

«В результаті пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального поста. Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт», – повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.