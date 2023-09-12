Під удар росіян по Козачій Лопані потрапив підрозділ ДСНС (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл селища Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив підрозділ ДСНС.
«В результаті пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального поста. Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт», – повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл селища Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив підрозділ ДСНС.".