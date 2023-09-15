На Харьковщине открыли мемориальную доску погибшему спасателю (фото)
Мемориальную доску старшине службы гражданской защиты Константину Малярову открыли на фасаде пожарно-спасательной части в Изюме.
Спасатель погиб при исполнении служебных обязанностей в Изюме 17 мая 2022 года. Ему было 39 лет.
«15 сентября в г. Изюм на фасаде 28-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области состоялись торжественные мероприятия по увековечиванию памяти погибшего спасателя, старшины службы гражданской защиты Константина Малярова. Почтить его светлую память, мужество и самоотверженность пришли родители Алексей Михайлович и Наталья Владимировна Маляровы, и.о. начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов, побратимы погибшего, которые имели честь служить вместе с ним, а также представители органов местной власти и обычные изюмчане», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Коллеги погибшего отметили, что сиротами остались двое его несовершеннолетних детей.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 21:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мемориальную доску старшине службы гражданской защиты Константину Малярову открыли на фасаде пожарно-спасательной части в Изюме".