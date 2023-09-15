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На Харьковщине открыли мемориальную доску погибшему спасателю (фото)

Общество 21:18   15.09.2023
Оксана Горун
На Харьковщине открыли мемориальную доску погибшему спасателю (фото) Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Мемориальную доску старшине службы гражданской защиты Константину Малярову открыли на фасаде пожарно-спасательной части в Изюме.

Спасатель погиб при исполнении служебных обязанностей в Изюме 17 мая 2022 года. Ему было 39 лет.

«15 сентября в г. Изюм на фасаде 28-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области состоялись торжественные мероприятия по увековечиванию памяти погибшего спасателя, старшины службы гражданской защиты Константина Малярова. Почтить его светлую память, мужество и самоотверженность пришли родители Алексей Михайлович и Наталья Владимировна Маляровы, и.о. начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов, побратимы погибшего, которые имели честь служить вместе с ним, а также представители органов местной власти и обычные изюмчане», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Изюме открыли мемориальную доску погибшему спасателю ГСЧС 3
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Коллеги погибшего отметили, что сиротами остались двое его несовершеннолетних детей.

В Изюме открыли мемориальную доску погибшему спасателю ГСЧС 2
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 21:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мемориальную доску старшине службы гражданской защиты Константину Малярову открыли на фасаде пожарно-спасательной части в Изюме".