На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому рятувальнику (фото)
Меморіальну дошку старшині служби цивільного захисту Костянтину Малярову відкрили на фасаді пожежно-рятувальної частини в Ізюмі.
Рятівник загинув під час виконання службових обов’язків у Ізюмі 17 травня 2022 року. Йому було 39 років.
“15 вересня в м. Ізюмі на фасаді 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області відбулись урочисті заходи увічнення пам’яті загиблого рятувальника, старшини служби цивільного захисту Костянтина Малярова. Вшанувати його світлу пам’ять, мужність та самовідданість прийшли батьки Олексій Михайлович і Наталія Володимирівна Малярови, т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, побратими загиблого, які мали за честь служити разом з ним, а також представники органів місцевої влади та звичайні ізюмчани”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Колеги загиблого зазначили, що сиротами залишилися двоє його неповнолітніх дітей.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 21:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Меморіальну дошку старшині служби цивільного захисту Костянтину Малярову відкрили на фасаді пожежно-рятувальної частини в Ізюмі".