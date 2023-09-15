На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому рятувальнику (фото)

Меморіальну дошку старшині служби цивільного захисту Костянтину Малярову відкрили на фасаді пожежно-рятувальної частини в Ізюмі.

Рятівник загинув під час виконання службових обов’язків у Ізюмі 17 травня 2022 року. Йому було 39 років.

“15 вересня в м. Ізюмі на фасаді 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області відбулись урочисті заходи увічнення пам’яті загиблого рятувальника, старшини служби цивільного захисту Костянтина Малярова. Вшанувати його світлу пам’ять, мужність та самовідданість прийшли батьки Олексій Михайлович і Наталія Володимирівна Малярови, т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, побратими загиблого, які мали за честь служити разом з ним, а також представники органів місцевої влади та звичайні ізюмчани”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Колеги загиблого зазначили, що сиротами залишилися двоє його неповнолітніх дітей.