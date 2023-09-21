Ночью армия РФ била по Купянску-Узловому и Ковшаровке — ГСЧС
Около часа ночи 21 сентября террористы из РФ обстреляли населенные пункты прифронтового Купянского района. Возникли пожары, в том числе — в 5-этажке.
«Около 1 часа ночи вражеские войска совершили обстрелы сразу двух населенных пунктов Купянщины. В результате ударов в пгт Купянск-Узловой на территории частного домовладения загорелся гараж. Он горел на площади 25 кв. м. А в поселке Ковшаровка – 5-этажный дом, который на сегодняшний день не использовался. С огнем под давлением новых вражеских обстрелов боролись спасатели 44-й ГПСЧ. Они потушили первый пожар в 02:05, второй – в 04:13. Пострадавших к счастью нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, ночью армия РФ ударила ракетами по Харькову. Есть двое пострадавших — они в больнице. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что в городе в результате ракетного удара разрушен склад.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около часа ночи 21 сентября террористы из РФ обстреляли населенные пункты прифронтового Купянского района. Возникли пожары, в том числе — в 5-этажке".