Ночью армия РФ била по Купянску-Узловому и Ковшаровке — ГСЧС

Около часа ночи 21 сентября террористы из РФ обстреляли населенные пункты прифронтового Купянского района. Возникли пожары, в том числе — в 5-этажке.

«Около 1 часа ночи вражеские войска совершили обстрелы сразу двух населенных пунктов Купянщины. В результате ударов в пгт Купянск-Узловой на территории частного домовладения загорелся гараж. Он горел на площади 25 кв. м. А в поселке Ковшаровка – 5-этажный дом, который на сегодняшний день не использовался. С огнем под давлением новых вражеских обстрелов боролись спасатели 44-й ГПСЧ. Они потушили первый пожар в 02:05, второй – в 04:13. Пострадавших к счастью нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, ночью армия РФ ударила ракетами по Харькову. Есть двое пострадавших — они в больнице. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что в городе в результате ракетного удара разрушен склад.