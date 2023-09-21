Вночі армія РФ била по Куп’янську-Вузловому та Ківшарівці – ДСНС

Близько першої ночі 21 вересня терористи з РФ обстріляли населені пункти прифронтового Куп’янського району. Виникли пожежі, у тому числі – у 5-поверхівці.

“Близько 1-ї години ночі ворожі війська здійснили обстріли відразу 2-х населених пунктів Куп’янщини. Внаслідок ударів у с. Куп’янск-Вузловий на території приватного домоволодіння зайнявся гараж. Він горів на площі 25 кв.м. А в селищі Ківшарівка – 5-типоверховий будинок, який станом на теперішній час не використовувався. З вогнем під тиском нових ворожих обстрілів боролись рятувальники 44-ї ДПРЧ. Вони загасили першу пожежу о 02:05, другу – о 04:13. Постраждалих на щастя немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, вночі армія РФ вдарила ракетами по Харкову. Є двоє постраждалих – вони в лікарні. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що в місті внаслідок ракетного удару зруйновано склад.