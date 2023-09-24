Враг непрерывно бил по громаде на Купянщине и спровоцировал пожары — ГСЧС
Четыре пожара, вызванные обстрелами войск РФ, потушили в Харьковской области чрезвычайники в течение суток. Жертв и пострадавших нет.
В течение дня 23 сентября враг непрерывно обстреливал из артиллерии населенные пункты Петропавловской громады Купянского района, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате таких ударов по селу Кулаговка произошел пожар. На его окраине горел сухостой на площади 5 гектаров. Спасатели ликвидировали пожар в 17:00, предотвратив распространение пламени на частный сектор.
Кроме того, враг спровоцировал возгорание сухой травы в Купянске.
Еще два пожара произошли в Чугуевском районе. В селе Юрченково Волчанской громады на открытой территории горел сеновал на площади 30 квадратных метров и сено нового урожая. Пожар ликвидировали в 15:37.
В 21:39 в городе Волчанск на территории частного домовладения и пристройки горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Также была повреждена кровля дома.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Читайте также: РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Враг непрерывно бил по громаде на Купянщине и спровоцировал пожары — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 07:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре пожара, вызванные обстрелами войск РФ, потушили в Харьковской области чрезвычайники в течение суток. Жертв и пострадавших нет.".