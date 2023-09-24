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Враг непрерывно бил по громаде на Купянщине и спровоцировал пожары — ГСЧС

Происшествия 07:41   24.09.2023
Елена Нагорная
Враг непрерывно бил по громаде на Купянщине и спровоцировал пожары — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Четыре пожара, вызванные обстрелами войск РФ, потушили в Харьковской области чрезвычайники в течение суток. Жертв и пострадавших нет.

В течение дня 23 сентября враг непрерывно обстреливал из артиллерии населенные пункты Петропавловской громады Купянского района, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате таких ударов по селу Кулаговка произошел пожар. На его окраине горел сухостой на площади 5 гектаров. Спасатели ликвидировали пожар в 17:00, предотвратив распространение пламени на частный сектор.

Кроме того, враг спровоцировал возгорание сухой травы в Купянске.

Еще два пожара произошли в Чугуевском районе. В селе Юрченково Волчанской громады на открытой территории горел сеновал на площади 30 квадратных метров и сено нового урожая. Пожар ликвидировали в 15:37.

В 21:39 в городе Волчанск на территории частного домовладения и пристройки горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Также была повреждена кровля дома.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 07:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре пожара, вызванные обстрелами войск РФ, потушили в Харьковской области чрезвычайники в течение суток. Жертв и пострадавших нет.".