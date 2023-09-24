Враг непрерывно бил по громаде на Купянщине и спровоцировал пожары — ГСЧС

Четыре пожара, вызванные обстрелами войск РФ, потушили в Харьковской области чрезвычайники в течение суток. Жертв и пострадавших нет.

В течение дня 23 сентября враг непрерывно обстреливал из артиллерии населенные пункты Петропавловской громады Купянского района, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате таких ударов по селу Кулаговка произошел пожар. На его окраине горел сухостой на площади 5 гектаров. Спасатели ликвидировали пожар в 17:00, предотвратив распространение пламени на частный сектор.

Кроме того, враг спровоцировал возгорание сухой травы в Купянске.

Еще два пожара произошли в Чугуевском районе. В селе Юрченково Волчанской громады на открытой территории горел сеновал на площади 30 квадратных метров и сено нового урожая. Пожар ликвидировали в 15:37.

В 21:39 в городе Волчанск на территории частного домовладения и пристройки горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Также была повреждена кровля дома.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области