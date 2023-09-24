Ворог безперервно гатив по громаді на Куп’янщині та спровокував пожежі – ДСНС

Чотири пожежі, спричинені обстрілами військ РФ, загасили на Харківщині надзвичайники протягом доби. Жертв та постраждалих немає.

Протягом дня 23 вересня ворог безперервно обстрілював з артилерії населені пункти Петропавлівської громади Куп’янського району, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок таких ударів по селу Кулагівка сталася пожежа. На його околиці горів сухостій на площі 5 га. Рятувальники ліквідували пожежу о 17:00, запобігши поширенню полум’я на приватний сектор.

Крім того, ворог спровокував займання сухої трави в Куп’янську.

Ще дві пожежі сталися у Чугуївському районі. У селі Юрченкове Вовчанської громади на відкритій території горів сінник на площі 30 квадратних метрів та сіно нового врожаю. Пожежу ліквідували о 15:37.

О 21:39 у місті Вовчанськ на території приватного домоволодіння та прибудови горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Також було пошкоджено покрівлю будинку.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області