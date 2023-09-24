Ворог безперервно гатив по громаді на Куп’янщині та спровокував пожежі – ДСНС
Чотири пожежі, спричинені обстрілами військ РФ, загасили на Харківщині надзвичайники протягом доби. Жертв та постраждалих немає.
Протягом дня 23 вересня ворог безперервно обстрілював з артилерії населені пункти Петропавлівської громади Куп’янського району, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок таких ударів по селу Кулагівка сталася пожежа. На його околиці горів сухостій на площі 5 га. Рятувальники ліквідували пожежу о 17:00, запобігши поширенню полум’я на приватний сектор.
Крім того, ворог спровокував займання сухої трави в Куп’янську.
Ще дві пожежі сталися у Чугуївському районі. У селі Юрченкове Вовчанської громади на відкритій території горів сінник на площі 30 квадратних метрів та сіно нового врожаю. Пожежу ліквідували о 15:37.
О 21:39 у місті Вовчанськ на території приватного домоволодіння та прибудови горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Також було пошкоджено покрівлю будинку.
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 07:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири пожежі, спричинені обстрілами військ РФ, загасили на Харківщині надзвичайники протягом доби. Жертв та постраждалих немає.".