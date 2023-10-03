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Облачно, но без дождя. Какой будет погода сегодня в Харькове и области

Общество 08:04   03.10.2023
Оксана Якушко
Облачно, но без дождя. Какой будет погода сегодня в Харькове и области

Прогноз погоды в Харькове и области сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

🌤️ Прогноз погоды на день по городу Харьков 3 октября 📌

Облачно с прояснениями. Без осадков.⛅️
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
🌡Температура воздуха днем 16 – 18°.

📋🌤️ Прогноз погоды по Харьковской области 3 октября 📌

Облачно с прояснениями. Без осадков.⛅️
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
🌡Температура воздуха днем 14 – 19°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 08:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды в Харькове и области сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".