Облачно, но без дождя. Какой будет погода сегодня в Харькове и области
Прогноз погоды в Харькове и области сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
🌤️ Прогноз погоды на день по городу Харьков 3 октября 📌
Облачно с прояснениями. Без осадков.⛅️
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
🌡Температура воздуха днем 16 – 18°.
📋🌤️ Прогноз погоды по Харьковской области 3 октября 📌
Облачно с прояснениями. Без осадков.⛅️
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
🌡Температура воздуха днем 14 – 19°.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 08:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды в Харькове и области сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".