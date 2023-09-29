На Харьковщине бушуют пожары: сгорели 9 комбайнов, собиравших урожай (видео)
Всего с начала года в Харьковской области зафиксировано 1116 пожаров в экосистемах. 117 из них были вызваны вражескими обстрелами. В сравнении с прошлым годом количество пожаров в экосистемах уменьшилось. Но это на сегодня. Только за последние две недели их произошло 128. Это почти 10% от общего количества.
Если жаркая погода будет держаться, пожаров в экосистемах может стать больше, чем в прошлом году, рассказал и.о. заместителя начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Колосовский, передает корреспондент МГ «Объектив».
«За последние только две недели 128 пожаров в экосистемах случилось, во время которых пострадали люди и техника. Девять комбайнов сгорели, которые были задействованы во время сбора урожая», — сообщил Колосовский.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 16:25;
Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего с начала года в Харьковской области зафиксировано 1116 пожаров в экосистемах. 117 из них были вызваны вражескими обстрелами. В сравнении с прошлым годом количество пожаров в экосистемах уменьшилось. Но это на сегодня. Только за последние две недели их произошло 128. Это почти 10% от общего количества.".