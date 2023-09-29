На Харківщині вирують пожежі: згоріли 9 комбайнів, що збирали врожай (відео)

Загалом з початку року у Харківській області зафіксовано 1116 пожеж в екосистемах. 117 із них були викликані ворожими обстрілами. Порівняно з минулим роком кількість пожеж в екосистемах зменшилась. Але це на сьогодні. Лише за останні два тижні їх сталося 128. Це майже 10% від загальної кількості.

Якщо спекотна погода триматиметься, пожеж в екосистемах може бути більше, ніж минулого року, розповів т.в.о. заступника начальника ГУ ДСНС України в Харківській області Сергій Колосовський, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

“За останні лише два тижні 128 пожеж в екосистемах трапилося, під час яких постраждали люди та техніка. Дев’ять комбайнів згоріли, які були задіяні під час збирання врожаю”, – повідомив Колосовський.