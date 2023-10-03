Мінлива хмарність, але без дощу. Якою буде погода сьогодні у Харкові й області
Прогноз погоди у Харкові та області повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
🌤️Прогноз погоди на день по місту Харків 3 жовтня 📌
Мінлива хмарність. Без опадів.⛅️
Вітер північний ⬇️, 5 – 10 м/с.
🌡Температура повітря вдень 16 – 18°.
📋🌤️Прогноз погоди по Харківській області 3 жовтня 📌
Мінлива хмарність. Без опадів.⛅️
Вітер північний ⬇️, 5 – 10 м/с.
🌡Температура повітря вдень 14 – 19°.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 08:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди у Харкові та області повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".