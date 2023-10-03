Live
  • Вт 03.10.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🔴

Мінлива хмарність, але без дощу. Якою буде погода сьогодні у Харкові й області

Суспільство 08:04   03.10.2023
Оксана Якушко
Мінлива хмарність, але без дощу. Якою буде погода сьогодні у Харкові й області

Прогноз погоди у Харкові та області повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

🌤️Прогноз погоди на день по місту Харків 3 жовтня 📌

Мінлива хмарність. Без опадів.⛅️

Вітер північний ⬇️, 5 – 10 м/с.

🌡Температура повітря вдень 16 – 18°.

 

📋🌤️Прогноз погоди по Харківській області 3 жовтня 📌

Мінлива хмарність. Без опадів.⛅️

Вітер північний ⬇️, 5 – 10 м/с.

🌡Температура повітря вдень 14 – 19°.

Читайте також: На Харківщині вирують пожежі: згоріли 9 комбайнів, що збирали врожай (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
110 одиниць техніки рф вразили за вересень бійці харківської 92-ої ОШБр
110 одиниць техніки рф вразили за вересень бійці харківської 92-ої ОШБр
03.10.2023, 09:48
Вибухи сьогодні лунатимуть на Ізюмщині Харківської області – ХОВА
Вибухи сьогодні лунатимуть на Ізюмщині Харківської області – ХОВА
03.10.2023, 09:32
РФ поцілила ракетами у Харкові по підсобці бюро ритуальних послуг – Синєгубов
РФ поцілила ракетами у Харкові по підсобці бюро ритуальних послуг – Синєгубов
03.10.2023, 08:37
Мінлива хмарність, але без дощу. Якою буде погода сьогодні у Харкові й області
Мінлива хмарність, але без дощу. Якою буде погода сьогодні у Харкові й області
03.10.2023, 08:04
Сьогодні 3 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 жовтня: яке свято та день в історії
03.10.2023, 06:00
РФ скинула бомби на Куп’янськ, Іванівку і Чернещину Харківської області
РФ скинула бомби на Куп’янськ, Іванівку і Чернещину Харківської області
03.10.2023, 07:25

Новини за темою:

18:31
Тепло і невеличкий дощик. Прогноз погоди на вихідні у Харкові та області
07:16
Тепло по-літньому: погода на Харківщині у вихідні та наступного тижня
10:53
Метеорологічна осінь на Харківщину ще не прийшла – синоптики
15:37
Без дощів і вдень тепло по-літньому. Прогноз погоди на Харківщині з понеділка
22:00
“Справжня осінь” у Харкові скасовується: прогноз погоди на вихідні й далі

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мінлива хмарність, але без дощу. Якою буде погода сьогодні у Харкові й області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 08:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди у Харкові та області повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".