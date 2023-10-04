Два дня трамваи в Харькове на Салтовке будут ходить по-другому маршруту
5 и 6 октября трамваи №16,16-А и 27 с 9:00 до 16:00 часов не будут ходить по ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского.
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№16, 16-А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».
В это время на ул. Академика Павлова будет курсировать временный автобус №27 «Автостанция «Героев Труда» — ДК «ХЭМЗ» со следующим маршрутом: «Автостанция «Героев Труда» — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — ДК «ХЭМЗ» — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — автостанция «Героев Труда».
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 18:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 и 6 октября трамваи №16,16-А и 27 с 9:00 до 16:00 часов не будут ходить по ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского.".