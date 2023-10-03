В Харькове на месяц ограничат движение на одной из улиц

С 3 октября по 4 ноября будет затруднен проезд по ул. Петра Болбочана на Холодной горе в Харькове.

«Движение транспорта по ул. Петра Болбочана, в районе дома №69, ограничено с 3 октября по 4 ноября, — предупредила пресс-служба Харьковского горсовета. — Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением аварийных работ по ликвидации утечки газа».

Транспорт на этом участке дороги будут пропускать по одной полосе движения — той, где не идут ремонтные работы.