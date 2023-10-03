В Харькове на месяц ограничат движение на одной из улиц
С 3 октября по 4 ноября будет затруднен проезд по ул. Петра Болбочана на Холодной горе в Харькове.
«Движение транспорта по ул. Петра Болбочана, в районе дома №69, ограничено с 3 октября по 4 ноября, — предупредила пресс-служба Харьковского горсовета. — Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением аварийных работ по ликвидации утечки газа».
Транспорт на этом участке дороги будут пропускать по одной полосе движения — той, где не идут ремонтные работы.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 16:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 3 октября по 4 ноября будет затруднен проезд по ул. Петра Болбочана на Холодной горе в Харькове".