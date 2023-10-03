В Харькове в среду трамваи №6 и 8 будут ходить по другому маршруту

Завтра, 4 октября, с 9:30 до 16:00 трамваи №6 и 8 не будут ходить в Салтовском переулке и на Салтовском шоссе, от улицы Академика Павлова до разворотного круга «602-й микрорайон».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – Парк машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».

Также в это время будет курсировать временный автобус №8: Салтовское шоссе (602 микрорайон) — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Общественного – БК «ХЭМЗ» – ул. Олега Общественного – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602 микрорайон).

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