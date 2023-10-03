В Чугуеве на Харьковщине в среду не будет воды
В городе Чугуев Харьковской области в среду, 4 октября, в 9:00 выключат холодную воду во всех микрорайонах, кроме Башкировки.
Воды не будет до 15:00, сообщается в Telegram городской громады.
Причина – ремонтные работы на водоводе.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Чугуев Харьковской области в среду, 4 октября, в 9:00 выключат холодную воду во всех микрорайонах, кроме Башкировки.".