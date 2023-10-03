В Чугуеве на Харьковщине в среду не будет воды

В городе Чугуев Харьковской области в среду, 4 октября, в 9:00 выключат холодную воду во всех микрорайонах, кроме Башкировки.

Воды не будет до 15:00, сообщается в Telegram городской громады.

Причина – ремонтные работы на водоводе.