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В Чугуеве на Харьковщине в среду не будет воды

Общество 13:21   03.10.2023
Виктория Яковенко
В Чугуеве на Харьковщине в среду не будет воды

В городе Чугуев Харьковской области в среду, 4 октября, в 9:00 выключат холодную воду во всех микрорайонах, кроме Башкировки.

Воды не будет до 15:00, сообщается в Telegram городской громады.

Причина – ремонтные работы на водоводе.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 13:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Чугуев Харьковской области в среду, 4 октября, в 9:00 выключат холодную воду во всех микрорайонах, кроме Башкировки.".