У Чугуєві на Харківщині у середу не буде води
У місті Чугуїв Харківської області у середу, 4 жовтня, о 9:00 вимкнуть холодну воду у всіх мікрорайонах, крім Башкирівки.
Води не буде до 15:00, повідомляється в телеграмі міської громади.
Причина – ремонтні роботи на водоводі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 13:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Чугуїв Харківської області у середу, 4 жовтня, о 9:00 вимкнуть холодну воду у всіх мікрорайонах, крім Башкирівки.".