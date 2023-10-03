У Чугуєві на Харківщині у середу не буде води

У місті Чугуїв Харківської області у середу, 4 жовтня, о 9:00 вимкнуть холодну воду у всіх мікрорайонах, крім Башкирівки.

Води не буде до 15:00, повідомляється в телеграмі міської громади.

Причина – ремонтні роботи на водоводі.