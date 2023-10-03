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У Чугуєві на Харківщині у середу не буде води

Суспільство 13:21   03.10.2023
Вікторія Яковенко
У Чугуєві на Харківщині у середу не буде води

У місті Чугуїв Харківської області у середу, 4 жовтня, о 9:00 вимкнуть холодну воду у всіх мікрорайонах, крім Башкирівки.

Води не буде до 15:00, повідомляється в телеграмі міської громади.

Причина – ремонтні роботи на водоводі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 13:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Чугуїв Харківської області у середу, 4 жовтня, о 9:00 вимкнуть холодну воду у всіх мікрорайонах, крім Башкирівки.".