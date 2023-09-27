Чугуїв позбавлять Шолохова, Чехова та Мічуріна: жителям пропонують голосувати

Чугуївська міськрада Харківської області анонсувала голосування за нові назви вулиць та інших топонімів у шести населених пунктах громади – у тому числі самому м. Чугуїв.

“Запрошуємо жителів міста Чугуїв, селища Кочеток, сіл Кам’яна Яруга, Зарожне, Велика Бабка, Тетлега та Піщане активно долучитись до голосування, яке проходитиме з 25 вересня по 5 жовтня 2023 року в онлайн та офлайн форматах”, – звернулися до мешканців громади на сторінці Чугуївської міськради у фейсбуці.

Для кожного з населених пунктів створили окрему гугл-форму для голосування за нові назви вулиць, провулків та бульварів:

Місто Чугуїв

Село Зарізне

Селище Кочеток:

Село Кам’яна Яруга

Село Велика Бабка

Село Тетлега