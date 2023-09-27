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Чугуїв позбавлять Шолохова, Чехова та Мічуріна: жителям пропонують голосувати

Політика 10:11   27.09.2023
Оксана Горун
Чугуїв позбавлять Шолохова, Чехова та Мічуріна: жителям пропонують голосувати

Чугуївська міськрада Харківської області анонсувала голосування за нові назви вулиць та інших топонімів у шести населених пунктах громади – у тому числі самому м. Чугуїв.

“Запрошуємо жителів міста Чугуїв, селища Кочеток, сіл Кам’яна Яруга, Зарожне, Велика Бабка, Тетлега та Піщане активно долучитись до голосування, яке проходитиме з 25 вересня по 5 жовтня 2023 року в онлайн та офлайн форматах”, – звернулися до мешканців громади на сторінці Чугуївської міськради у фейсбуці.

Для кожного з населених пунктів створили окрему гугл-форму для голосування за нові назви вулиць, провулків та бульварів:

📍Місто Чугуїв
https://forms.gle/e5AvVqdue8a4UUwg9
📍Село Зарізне
https://forms.gle/FA2t4R6C3iALQYgS8
📍Селище Кочеток:
https://forms.gle/Gb7VSUNkVnxRx2zB7
📍Село Кам’яна Яруга
https://forms.gle/vDAvHBQVS2dbsXRSA
📍Село Велика Бабка
https://forms.gle/yeY5c7Ua4YLuNBG7A
📍Село Тетлега

https://forms.gle/PfrPbTgS9AaSGBod9

Ті, хто хоче проголосувати офлайн, зможуть це зробити в Чугуївській міськраді, ЦНАПах і старостинських округах.

Серед вулиць, які хочуть “стерти з лиця” Чугуєва, наприклад, такі: Балакірєва, Дем’яна Бідного, Ватутіна, Гагаріна, Горького, Достоєвського, Лермонтова, Ломоносова, Маяковського, Мічуріна, Некрасова, Пушкіна, Терешкової, Чайковського, Чернишевського, Шолохова та інші.

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Здебільшого мешканцям запропонували кілька варіантів нових назв вулиць на вибір. Найбільше версій (16), як назвати нинішню вулицю Ростовську. Серед запропонованих нових назв – вулиця 92-й ОМБр (легендарна бригада дислокується в Чугуєві), а також – Ізюмська чи Ізюмський Шлях.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чугуївська міськрада Харківської області анонсувала голосування за нові назви вулиць та інших топонімів у шести населених пунктах громади – у тому числі самому м. Чугуїв".