Чугуїв позбавлять Шолохова, Чехова та Мічуріна: жителям пропонують голосувати
Чугуївська міськрада Харківської області анонсувала голосування за нові назви вулиць та інших топонімів у шести населених пунктах громади – у тому числі самому м. Чугуїв.
“Запрошуємо жителів міста Чугуїв, селища Кочеток, сіл Кам’яна Яруга, Зарожне, Велика Бабка, Тетлега та Піщане активно долучитись до голосування, яке проходитиме з 25 вересня по 5 жовтня 2023 року в онлайн та офлайн форматах”, – звернулися до мешканців громади на сторінці Чугуївської міськради у фейсбуці.
Для кожного з населених пунктів створили окрему гугл-форму для голосування за нові назви вулиць, провулків та бульварів:
https://forms.gle/PfrPbTgS9AaSGBod9
Ті, хто хоче проголосувати офлайн, зможуть це зробити в Чугуївській міськраді, ЦНАПах і старостинських округах.
Серед вулиць, які хочуть “стерти з лиця” Чугуєва, наприклад, такі: Балакірєва, Дем’яна Бідного, Ватутіна, Гагаріна, Горького, Достоєвського, Лермонтова, Ломоносова, Маяковського, Мічуріна, Некрасова, Пушкіна, Терешкової, Чайковського, Чернишевського, Шолохова та інші.
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Здебільшого мешканцям запропонували кілька варіантів нових назв вулиць на вибір. Найбільше версій (16), як назвати нинішню вулицю Ростовську. Серед запропонованих нових назв – вулиця 92-й ОМБр (легендарна бригада дислокується в Чугуєві), а також – Ізюмська чи Ізюмський Шлях.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чугуївська міськрада Харківської області анонсувала голосування за нові назви вулиць та інших топонімів у шести населених пунктах громади – у тому числі самому м. Чугуїв".