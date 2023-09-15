У громаді на Харківщині обирати нові назви вулицям будуть тільки їхні мешканці

Жителі Старосалтівської громади Чугуївського району Харківської області можуть взяти участь у громадському обговоренні щодо перейменування вулиць.

Як повідомляє селищна військова адміністрація, у селищі Старий Салтів хочуть перейменувати вулиці 8 Березня та Сибірську; в селі Зарічне – вулиці Гагаріна, Лермонтова, Рибалка, провулок Гагаріна; в селі Молодова – вулицю Першотравневу; у селі Федорівка – вулицю Панфилівську; у селі Хотімля – вулиці 9 Травня, Єсеніна, Гагаріна, Галана, Маяковського та Першотравневу, а також провулок Першотравневий.

“Учасниками обговорення будуть безпосередньо жителі вказаних вулиць”, – наголошується в публікації.