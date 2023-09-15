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В громаде на Харьковщине выбирать новые названия улицам будут только их жители

Общество 08:49   15.09.2023
Елена Нагорная
В громаде на Харьковщине выбирать новые названия улицам будут только их жители Фото: пресс-служба ХГС

Жители Старосалтовской громады Чугуевского района Харьковской области могут принять участие в общественном обсуждении по переименованию улиц.

Как информирует поселковая военная администрация, в поселке Старый Салтов хотят переименовать улицы 8 Марта и Сибирскую; в селе Заречное — улицы Гагарина, Лермонтова, Рыбалко, переулок Гагарина; в селе Молодовая — улицу Первомайскую; в селе Федоровка — улицу Панфиловскую; в селе Хотомля — улицы 9 Мая, Есенина, Гагарина, Галана, Маяковского и Первомайскую, а также переулок Первомайский.

«Участниками обсуждения будут непосредственно жители указанных улиц», — подчеркивается в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 08:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Старосалтовской громады Чугуевского района Харьковской области могут принять участие в общественном обсуждении по переименованию улиц.".