В громаде на Харьковщине выбирать новые названия улицам будут только их жители
Фото: пресс-служба ХГС
Жители Старосалтовской громады Чугуевского района Харьковской области могут принять участие в общественном обсуждении по переименованию улиц.
Как информирует поселковая военная администрация, в поселке Старый Салтов хотят переименовать улицы 8 Марта и Сибирскую; в селе Заречное — улицы Гагарина, Лермонтова, Рыбалко, переулок Гагарина; в селе Молодовая — улицу Первомайскую; в селе Федоровка — улицу Панфиловскую; в селе Хотомля — улицы 9 Мая, Есенина, Гагарина, Галана, Маяковского и Первомайскую, а также переулок Первомайский.
«Участниками обсуждения будут непосредственно жители указанных улиц», — подчеркивается в публикации.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 08:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Старосалтовской громады Чугуевского района Харьковской области могут принять участие в общественном обсуждении по переименованию улиц.".