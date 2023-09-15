В громаде на Харьковщине выбирать новые названия улицам будут только их жители

Жители Старосалтовской громады Чугуевского района Харьковской области могут принять участие в общественном обсуждении по переименованию улиц.

Как информирует поселковая военная администрация, в поселке Старый Салтов хотят переименовать улицы 8 Марта и Сибирскую; в селе Заречное — улицы Гагарина, Лермонтова, Рыбалко, переулок Гагарина; в селе Молодовая — улицу Первомайскую; в селе Федоровка — улицу Панфиловскую; в селе Хотомля — улицы 9 Мая, Есенина, Гагарина, Галана, Маяковского и Первомайскую, а также переулок Первомайский.

«Участниками обсуждения будут непосредственно жители указанных улиц», — подчеркивается в публикации.