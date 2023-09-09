В Купянске попрощались с Достоевским, Лермонтовым и Космодемьянской (документ)
В городе Купянск Харьковской области переименовали 15 топонимов, а в поселке Купянск-Узловой — четыре.
Распоряжение 8 сентября подписал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, сообщается в телеграмме ГВА.
В Купянске переименовали улицы, переулки и въезд, названные в честь Николая Ватутина, Александра Герцена, Федора Достоевского, Зои Космодемьянской, Михаила Лермонтова, Александра Невского, Валентины Терешковой, Максима Горького и других.
«Переименовать улицы, переулки и въезд в городе Купянск и в поселке Купянск-Узловой без изменений почтовых номеров жилых домов, учреждений и сооружений согласно приложению», — говорится в распоряжении.
Документ: Купянская ГВА
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 08:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск Харьковской области переименовали 15 топонимов, а в поселке Купянск-Узловой — четыре.".