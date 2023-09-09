В Купянске попрощались с Достоевским, Лермонтовым и Космодемьянской (документ)

В городе Купянск Харьковской области переименовали 15 топонимов, а в поселке Купянск-Узловой — четыре.

Распоряжение 8 сентября подписал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, сообщается в телеграмме ГВА.

В Купянске переименовали улицы, переулки и въезд, названные в честь Николая Ватутина, Александра Герцена, Федора Достоевского, Зои Космодемьянской, Михаила Лермонтова, Александра Невского, Валентины Терешковой, Максима Горького и других.

«Переименовать улицы, переулки и въезд в городе Купянск и в поселке Купянск-Узловой без изменений почтовых номеров жилых домов, учреждений и сооружений согласно приложению», — говорится в распоряжении.



Документ: Купянская ГВА