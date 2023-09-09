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У Куп’янську позбулися Достоєвського, Лермонтова і Космодем’янської (документ)

Суспільство 08:26   09.09.2023
Олена Нагорна
У Куп’янську позбулися Достоєвського, Лермонтова і Космодем’янської (документ)

У місті Куп’янськ Харківської області перейменували 15 топонімів, а у селищі Куп’янськ-Вузловий – чотири. В’їзд і вулиця Ватутіна у Куп’янську матимуть назву “10 вересня” – на честь дня визволення міста від російських окупантів.

Розпорядження 8 вересня підписав начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, повідомляється у телеграмі МВА.

У Куп’янську перейменували вулиці, провулки та в’їзд, названі на честь Миколи Ватутіна, Олександра Герцена, Федора Достоєвського, Зої Космодем’янської, Михайла Лермонтова, Олександра Невського, Валентини Терешкової, Максима Горького та інших.

“Перейменувати вулиці, провулки та в’їзд в місті Куп’янськ та в селищі Куп’янськ-Вузловий без змін поштових номерів житлових будинків, установ та споруд згідно з додатком”, – йдеться у розпорядженні.


Документ: Куп’янська МВА

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 08:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ Харківської області перейменували 15 топонімів, а у селищі Куп’янськ-Вузловий – чотири. В’їзд і вулиця Ватутіна у Куп’янську матимуть назву “10 вересня” – на честь дня визволення міста від російських окупантів.".