Чугуев избавят от Шолохова, Чехова и Мичурина: жителям предлагают голосовать

Чугуевский горсовет Харьковской области анонсировал голосование за новые названия улиц и других топонимов в шести населенных пунктах громады — в том числе самом г. Чугуев.

«Приглашаем жителей города Чугуев, поселка Кочеток, сел Каменная Яруга, Зарожное, Великая Бабка, Тетлега и Песчаное активно приобщиться к голосованию, которое будет проходить с 25 сентября по 5 октября 2023 года в онлайн и офлайн форматах», — обратились к жителям громады на странице Чугуевского горсовета в facebook.

Для каждого из населенных пунктов создали отдельную google-форму для голосования за новые названия улиц, переулков и бульваров:

Город Чугуев

Село Зарожное

Поселок Кочеток:

Село Каменная Яруга

Село Великая Бабка

Село Тетлега