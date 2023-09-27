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Чугуев избавят от Шолохова, Чехова и Мичурина: жителям предлагают голосовать

Общество 10:11   27.09.2023
Оксана Горун
Чугуев избавят от Шолохова, Чехова и Мичурина: жителям предлагают голосовать

Чугуевский горсовет Харьковской области анонсировал голосование за новые названия улиц и других топонимов в шести населенных пунктах громады — в том числе самом г. Чугуев.

«Приглашаем жителей города Чугуев, поселка Кочеток, сел Каменная Яруга, Зарожное, Великая Бабка, Тетлега и Песчаное активно приобщиться к голосованию, которое будет проходить с 25 сентября по 5 октября 2023 года в онлайн и офлайн форматах», — обратились к жителям громады на странице Чугуевского горсовета в facebook.

Для каждого из населенных пунктов создали отдельную google-форму для голосования за новые названия улиц, переулков и бульваров:

📍Город Чугуев
https://forms.gle/e5AvVqdue8a4UUwg9
📍Село Зарожное
https://forms.gle/FA2t4R6C3iALQYgS8
📍Поселок Кочеток:
https://forms.gle/Gb7VSUNkVnxRx2zB7
📍Село Каменная Яруга
https://forms.gle/vDAvHBQVS2dbsXRSA
📍Село Великая Бабка
https://forms.gle/yeY5c7Ua4YLuNBG7A
📍Село Тетлега

https://forms.gle/PfrPbTgS9AaSGBod9

Те, кто хочет проголосовать офлайн, смогут это сделать в Чугуевском горсовете, ЦПАУ и старостинских округах.

Среди улиц, которые хотят «стереть с лица» Чугуева, например, следующие: Балакирева, Демьяна Бедного, Ватутина, Гагарина, Горького, Достоевского, Лермонтова, Ломоносова, Маяковского, Мичурина, Некрасова, Пушкина, Терешковой, Чайковского, Чернышевского, Шолохова и другие.

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В большинстве случаев жителям предложили несколько вариантов новых названий улиц на выбор. Больше всего версий (16) как назвать нынешнюю улицу Ростовскую. Среди предложенных новых названий — улица 92-й ОМБр (легендарная бригада дислоцируется в Чугуеве), а также — Изюмская или Изюмский Шлях.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 10:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чугуевский горсовет Харьковской области анонсировал голосование за новые названия улиц и других топонимов в шести населенных пунктах громады — в том числе самом г. Чугуев".