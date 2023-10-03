У Харкові в середу трамваї №6 і 8 ходитимуть по-іншому
Рух трамваїв №6 і 8 буде припинено з 9:30 до 16:00 4 жовтня у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон».
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
У вказаний час трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – Парк машинобудівників;
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
Також у цей час курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 16:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв №6 і 8 буде припинено з 9:30 до 16:00 4 жовтня у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон».".