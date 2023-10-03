У Харкові в середу трамваї №6 і 8 ходитимуть по-іншому

Рух трамваїв №6 і 8 буде припинено з 9:30 до 16:00 4 жовтня у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон».

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

У вказаний час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – Парк машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Також у цей час курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

Читайте також: У Чугуєві на Харківщині у середу не буде води