У Харкові на місяць обмежать рух на одній із вулиць
З 3 жовтня до 4 листопада буде утруднено проїзд по вул. Петра Болбочана на Холодній горі у Харкові.
“Рух транспорту на вул. Петра Болбочана, в районі будинку №69, обмежений з 3 жовтня до 4 листопада, – попередила пресслужба Харківської міськради. – Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу”.
Транспорт на цій ділянці дороги пропускатимуть однією смугою руху – тією, де не йдуть ремонтні роботи.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 16:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 3 жовтня до 4 листопада буде утруднено проїзд по вул. Петра Болбочана на Холодній горі у Харкові".