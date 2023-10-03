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У Харкові на місяць обмежать рух на одній із вулиць

Суспільство 16:43   03.10.2023
Оксана Горун
У Харкові на місяць обмежать рух на одній із вулиць

З 3 жовтня до 4 листопада буде утруднено проїзд по вул. Петра Болбочана на Холодній горі у Харкові.

Рух транспорту на вул. Петра Болбочана, в районі будинку №69, обмежений з 3 жовтня до 4 листопада, – попередила пресслужба Харківської міськради. – Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу”.

Транспорт на цій ділянці дороги пропускатимуть однією смугою руху – тією, де не йдуть ремонтні роботи.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 16:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 3 жовтня до 4 листопада буде утруднено проїзд по вул. Петра Болбочана на Холодній горі у Харкові".