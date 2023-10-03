У Харкові на місяць обмежать рух на одній із вулиць

З 3 жовтня до 4 листопада буде утруднено проїзд по вул. Петра Болбочана на Холодній горі у Харкові.

“Рух транспорту на вул. Петра Болбочана, в районі будинку №69, обмежений з 3 жовтня до 4 листопада, – попередила пресслужба Харківської міськради. – Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу”.

Транспорт на цій ділянці дороги пропускатимуть однією смугою руху – тією, де не йдуть ремонтні роботи.