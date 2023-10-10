Сутки на Харьковщине без пострадавших из-за обстрелов — ХОВА
В минувшие сутки враг бил по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В ХОВА сообщили, что пострадавших нет, а в ГСЧС — что обошлось и без пожаров.
«Российские оккупанты нанесли авиаудары в районах Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Купянского района. В Кондрашовке повреждено частное домовладение. Без пострадавших. В результате минометного обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждена линия электропередач», — перечислил самые существенные последствия обстрелов начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, под обстрелами россиян также были Волчанские Хутора, Охримовка, Двуречная, Кисловка и другие населенные пункты.
Об относительно спокойных 24 часах проинформировали и в ГСЧС региона.
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«В течение суток на Харьковщине пожары от вражеских обстрелов не зафиксированы», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В минувшие сутки враг бил по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В ХОВА сообщили, что пострадавших нет, а в ГСЧС — что обошлось и без пожаров".