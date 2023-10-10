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Ночная атака «шахедов», авиаудары и атаки на Харьковщине — данные Генштаба

Происшествия 07:15   10.10.2023
Оксана Горун
Ночная атака «шахедов», авиаудары и атаки на Харьковщине — данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация о штурмах, которые армия РФ предприняла под Купянском и в районе Макеевки Луганской области — у админграницы с Харьковщиной.

«Сегодня ночью, российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив 36 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 26 вражеских «шахедов», — сообщили в Генштабе.

За «шахедами» охотились на юге и в центре Украины. На Харьковщине тревогу объявляли ночью один раз — с 23:51 по 00:42, из-за активности вражеской авиации.

«Авиационные удары получили: Кондрашовка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — проинформировали в ГШ.

В целом по территории Украины враг за сутки нанес один ракетный и 63 авиационных удара. А также совершил 47 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 39 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отбили пять атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили семь атак врага в районе Макеевки Луганской области», — отметили в сводке.

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По данным ГШ, за сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 07:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация о штурмах, которые армия РФ предприняла под Купянском и в районе Макеевки Луганской области — у админграницы с Харьковщиной".