Нічна атака “шахедів”, авіаудари та атаки на Харківщині – дані Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про штурми, які армія РФ здійснила під Куп’янськом та в районі Макіївки Луганської області – біля адмінкордону з Харківщиною.

“Сьогодні вночі, російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 36 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 26 ворожих “шахедів”, – повідомили в Генштабі.

За “шахедами” полювали на півдні та в центрі України. На Харківщині тривогу оголошували вночі один раз – з 23:51 до 00:42, через активність ворожої авіації.

“Авіаційних ударів зазнали: Кіндрашівка, Петропавлівка, Піщане Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей“, – поінформували в ГШ.

Загалом по території України ворог за добу завдав один ракетний та 63 авіаційні удари. А також здійснив 47 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 39 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області“, – зазначили у зведенні.

За даними ГШ, за добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ вразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та станцію РЕБ противника.