Доба на Харківщині без потерпілих через обстріли – ХОВА
Ворог бив по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. При цьому в ХОВА повідомили, що доба минула без постраждалих, а в ДСНС – що обійшлося і без пожеж.
“Російські окупанти завдали авіаударів в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп’янського району. У Кіндрашівці пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих. У результаті мінометного обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено лінію електропередач“, — перерахував найбільш суттєві наслідки обстрілів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, під обстрілами росіян також були Вовчанські Хутори, Охримівка, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти.
Про відносно спокійні 24 години поінформували й у ДСНС регіону.
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“Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог бив по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. При цьому в ХОВА повідомили, що доба минула без постраждалих, а в ДСНС – що обійшлося і без пожеж".