Сегодня утром россияне обстреляли Боровую, сутки били по Купянщине — полиция
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил об обстрелах прифронтовых населенных пунктов: больше всего страдают села в Купянском районе, террористы также атаковали Боровую.
«Снова под обстрелами Купянский район. Вчера в Великом Бурлуке военные рф ранили трех человек. Все гражданские. На села Купянщины летели артиллерийские, минометные снаряды, С-300, сбрасывали управляемые авиабомбы. Сегодня утром рашисты продолжили обстрел Боровой», — сообщил Тимошко в facebook.
Он отметил, что полицейские документируют последствия вражеских обстрелов.
Также Тимошко проинформировал, что продолжается идентификация гражданских, убитых российской ракетой в селе Гроза. На данный момент опознали 53 убитых. Экспертизы ДНК продолжаются, и количество жертв РФ может возрасти.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил об обстрелах прифронтовых населенных пунктов: больше всего страдают села в Купянском районе, террористы также атаковали Боровую".