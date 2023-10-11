Сегодня утром россияне обстреляли Боровую, сутки били по Купянщине — полиция

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил об обстрелах прифронтовых населенных пунктов: больше всего страдают села в Купянском районе, террористы также атаковали Боровую.

«Снова под обстрелами Купянский район. Вчера в Великом Бурлуке военные рф ранили трех человек. Все гражданские. На села Купянщины летели артиллерийские, минометные снаряды, С-300, сбрасывали управляемые авиабомбы. Сегодня утром рашисты продолжили обстрел Боровой», — сообщил Тимошко в facebook.

Он отметил, что полицейские документируют последствия вражеских обстрелов.

Также Тимошко проинформировал, что продолжается идентификация гражданских, убитых российской ракетой в селе Гроза. На данный момент опознали 53 убитых. Экспертизы ДНК продолжаются, и количество жертв РФ может возрасти.