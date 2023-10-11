Вранці росіяни обстріляли Борову, протягом доби били по Куп’янщині – поліція

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про обстріли прифронтових населених пунктів: найбільше страждають села в Куп’янському районі, терористи також атакували Борову.

“Знову під обстрілами Куп’янський район. Учора у Великому Бурлуці військові рф поранили трьох людей. Усі цивільні. На села Куп’янщини летіли артилерійські, мінометні снаряди, С-300, скидали керовані авіабомби. Сьогодні зранку рашисти продовжили обстріл Борової”, – повідомив Тимошко.

Він зазначив, що поліціянти документують наслідки ворожих обстрілів.

Також Тимошко поінформував, що продовжується ідентифікація цивільних, убитих російською ракетою в селі Гроза. На цей час ідентифікували 53 убитих. Експертизи ДНК продовжуються, і кількість жертв РФ може зрости.