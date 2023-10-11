Вранці росіяни обстріляли Борову, протягом доби били по Куп’янщині – поліція
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про обстріли прифронтових населених пунктів: найбільше страждають села в Куп’янському районі, терористи також атакували Борову.
“Знову під обстрілами Куп’янський район. Учора у Великому Бурлуці військові рф поранили трьох людей. Усі цивільні. На села Куп’янщини летіли артилерійські, мінометні снаряди, С-300, скидали керовані авіабомби. Сьогодні зранку рашисти продовжили обстріл Борової”, – повідомив Тимошко.
Він зазначив, що поліціянти документують наслідки ворожих обстрілів.
Також Тимошко поінформував, що продовжується ідентифікація цивільних, убитих російською ракетою в селі Гроза. На цей час ідентифікували 53 убитих. Експертизи ДНК продовжуються, і кількість жертв РФ може зрости.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про обстріли прифронтових населених пунктів: найбільше страждають села в Куп’янському районі, терористи також атакували Борову".