Наступ РФ на Харківщині: ISW та військові ЗСУ – про обстановку на сході

Армія РФ активізувалася на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про перекидання танкових батальйонів та мотострілецьких частин, а також штурми силами ув’язнених зі “Шторм Z”.

“По всьому східному фронту противник перейшов в активні наступальні дії, зараз ваша підтримка особливо потрібна українським солдатам”, – написав про ситуацію на фронті у твіттері майор Богдан Кротевич (позивний “Тавр”) – начальник штабу бригади “Азов”.

По всьому східному фронту противник перейшов в активні наступальні дії, зараз ваша підтримка особливо потрібна українським солдатам. — Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) Жовтень 10, 2023

За повідомленнями Генштабу ЗСУ, лише минулої доби на Куп’янському напрямку ворог провів 30 атак. А загалом на фронті сталося 108 бойових зіткнень. Для порівняння: усього тиждень тому на Куп’янському напрямку в принципі не було штурмових дій, а по фронту – удвічі менше.

Активізацію на Куп’янському напрямку фіксують аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи як українські, так і російські джерела.

“У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили атаки російських військ на Куп’янському напрямку в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська) та на південний захід від Сватового в районі Макіївки (20 км на південний захід). Один російський військовий блогер заявив, що російські сили розгорнули “потужні бронетанкові групи” для початку великомасштабних наступальних операцій поблизу Синьківки, Іванівки та Макіївки. А інший військовий блогер заявив, що російські війська захопили кілька українських позицій біля Синьківки. Російські джерела стверджують, що на Куп’янський напрямок перекинуто частини шостої загальновійськової армії (Західний військовий округ), а частини новоствореної 25-ї загальновійськової армії атакують українські позиції під Макіївкою. Інший відомий російський військовий блогер заявив, що російські війська майже досягли східної околиці Макіївки та просунулися вздовж усієї лінії Нововодяне-Площанка (близько 20 км на північний захід від Кремінної). Прессекретар Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш зазначив, що російські війська все частіше перекидають на рубіж Куп’янськ-Сватове-Кремінна мотострілецькі частини, танкові батальйони та штурмові роти “Шторм-Z” і використовують погано навчені підрозділи “Шторм-Z” з метою розвідки та виявлення мін”, – навели всі відомі на цей час дані в ISW.