Ворог провів понад 10 атак у бік Харківської області – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та обстріли України армією РФ.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області”, – поінформували в Генштабі.
Зазначимо, що Макіївка знаходиться неподалік адмінкордону Харківської та Луганської областей. Військові оглядачі називають цей напрямок бойових дій “Боровським”.
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Генштаб ЗСУ також повідомив про авіаудари по Петропавлівці, Сеньковому та Синьківці Харківської області. Під артилерійськими ударами опинилося понад 120 населених пунктів України, у тому числі – на Харківщині.
Загалом по Україні ворог завдав за добу п’ять ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ.
На фронті сталося 43 бойові зіткнення.
“Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та шість по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобу противника“, – поінформували в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 07:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та обстріли України армією РФ".