Ворог відновив атаки в бік Харківщини та просунувся – Машовець
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що армія РФ активізувалася на південній ділянці фронту, що йде біля адмінкордону Харківської та Луганської областей.
“Активізувався противник у Борівському напрямку після проведення перегрупування, – написав Машовець в огляді вранці 4 жовтня. – Зокрема, 3-тя мотострілецька дивізія противника раптово атакувала українські передові позиції в напрямку с. Площанка – с. Макіївка (взяли участь в атакуючих діях підрозділи її 252-го мсп та 237-го танкового полку (тп). Противнику вдалося відтіснити наші передові підрозділи, як мінімум на 600 м”.
При цьому оглядач зазначає, що окупанти продовжують переміщати свої війська в напрямку зі східного фронту на південний. З великою ймовірністю, саме в цьому напрямі рушить 30-та бригада, яку поки що відправили на відновлення.
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“Командування противника продовжує процес “вишукування резервів, де це тільки можливо”. Так, 30-ту омсбр противник відводить зі Сватівського напряму для доукомплектування особовим складом та ОВТ до штатних норм. Я деякий час тому вже писав, що, ймовірно, цю бригаду зі складу 2-ї ОВА, перемістять на Куп’янський напрямок, але, схоже, що у командування противника з цього приводу інші плани… Бригаду тягнуть на полігон до Донецької області “для відновлення”… Очевидно, що її відновлювали б десь у базовому районі на Луганщині, якби збиралися переміщати саме під Куп’янськ, а так тягнуть на південь”, — прокоментував дії ворога Костянтин Машовець.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 07:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що армія РФ активізувалася на південній ділянці фронту, що йде біля адмінкордону Харківської та Луганської областей".