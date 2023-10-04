Ворог відновив атаки в бік Харківщини та просунувся – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що армія РФ активізувалася на південній ділянці фронту, що йде біля адмінкордону Харківської та Луганської областей.

“Активізувався противник у Борівському напрямку після проведення перегрупування, – написав Машовець в огляді вранці 4 жовтня. – Зокрема, 3-тя мотострілецька дивізія противника раптово атакувала українські передові позиції в напрямку с. Площанка – с. Макіївка (взяли участь в атакуючих діях підрозділи її 252-го мсп та 237-го танкового полку (тп). Противнику вдалося відтіснити наші передові підрозділи, як мінімум на 600 м”.

При цьому оглядач зазначає, що окупанти продовжують переміщати свої війська в напрямку зі східного фронту на південний. З великою ймовірністю, саме в цьому напрямі рушить 30-та бригада, яку поки що відправили на відновлення.

“Командування противника продовжує процес “вишукування резервів, де це тільки можливо”. Так, 30-ту омсбр противник відводить зі Сватівського напряму для доукомплектування особовим складом та ОВТ до штатних норм. Я деякий час тому вже писав, що, ймовірно, цю бригаду зі складу 2-ї ОВА, перемістять на Куп’янський напрямок, але, схоже, що у командування противника з цього приводу інші плани… Бригаду тягнуть на полігон до Донецької області “для відновлення”… Очевидно, що її відновлювали б десь у базовому районі на Луганщині, якби збиралися переміщати саме під Куп’янськ, а так тягнуть на південь”, — прокоментував дії ворога Костянтин Машовець.