Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что армия РФ активизировалась на южном участке фронта, идущего у админграницы Харьковской и Луганской областей.

«Активизировался противник в Боровском направлении после проведения перегруппировки, — написал Машовец в обзоре утром 4 октября. — В частности, 3-я мотострелковая дивизия противника внезапно атаковала украинские передовые позиции по направлению с. Площанка — с. Макеевка (приняли участие в атакующих действиях подразделения ее 252-го мсп и 237-го танкового полка (тп). Противнику удалось оттеснить наши передовые подразделения, как минимум на 600 м».

При этом обозреватель отмечает, что оккупанты продолжают перемещать свои войска по направлению с восточного фронта на южный. С большой вероятностью, именно в этом направлении двинется 30-я бригада, которую пока отправили на восстановление.

«Командование противника продолжает процесс «изыскания резервов, где это только возможно». Так, 30-ю омсбр противник отводит со Сватовского направления для доукомплектования личным составом и ВВТ до штатных норм. Я некоторое время назад уже писал, что, вероятно, эту бригаду из состава 2-й ОВА, переместят на Купянское направление. Но, похоже, что у командования противника на этот счет другие планы… Бригаду тащат на полигон в Донецкую область «для восстановления»… Очевидно, что ее восстанавливали бы где-то в базовом районе в Луганской области, если бы собирались перемещать именно под Купянск, а так тянут на юг», — прокомментировал действия врага Константин Машовец.