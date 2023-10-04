Live
  • Ср 04.10.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.59
  • EUR 38.33
    • 🟢

Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец

Происшествия 07:15   04.10.2023
Оксана Горун
Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец Иллюстрация: карта DeepState

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что армия РФ активизировалась на южном участке фронта, идущего у админграницы Харьковской и Луганской областей.

«Активизировался противник в Боровском направлении после проведения перегруппировки, — написал Машовец в обзоре утром 4 октября. — В частности, 3-я мотострелковая дивизия противника внезапно атаковала украинские передовые позиции по направлению с. Площанка — с. Макеевка (приняли участие в атакующих действиях подразделения ее 252-го мсп и 237-го танкового полка (тп). Противнику удалось оттеснить наши передовые подразделения, как минимум на 600 м».

При этом обозреватель отмечает, что оккупанты продолжают перемещать свои войска по направлению с восточного фронта на южный. С большой вероятностью, именно в этом направлении двинется 30-я бригада, которую пока отправили на восстановление.

Читайте также: В ОП сообщили, о чем Зеленского просили военные в Харьковской области

«Командование противника продолжает процесс «изыскания резервов, где это только возможно». Так, 30-ю омсбр противник отводит со Сватовского направления для доукомплектования личным составом и ВВТ до штатных норм. Я некоторое время назад уже писал, что, вероятно, эту бригаду из состава 2-й ОВА, переместят на Купянское направление. Но, похоже, что у командования противника на этот счет другие планы… Бригаду тащат на полигон в Донецкую область «для восстановления»… Очевидно, что ее восстанавливали бы где-то в базовом районе в Луганской области, если бы собирались перемещать именно под Купянск, а так тянут на юг», — прокомментировал действия врага Константин Машовец.

Автор: Оксана Горун
Популярно
25-я армия развернута, враг активизируется — ситуация под Купянском и Лиманом
25-я армия развернута, враг активизируется — ситуация под Купянском и Лиманом
03.10.2023, 22:04
ООН готовит план: в 2024-м на Харьковщине будет нужна помощь 1,7 млн человек
ООН готовит план: в 2024-м на Харьковщине будет нужна помощь 1,7 млн человек
03.10.2023, 22:29
Были похожи на шампиньоны: пожилые супруги из Харькова отравились грибами
Были похожи на шампиньоны: пожилые супруги из Харькова отравились грибами
03.10.2023, 23:11
Защиту энергообъектов и подготовку к зиме обсудил Зеленский на Харьковщине
Защиту энергообъектов и подготовку к зиме обсудил Зеленский на Харьковщине
03.10.2023, 20:25
Сегодня 4 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 октября: какой праздник и день в истории
04.10.2023, 06:00
Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец
Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец
04.10.2023, 07:15

Новости по теме:

17:00
В ОП сообщили, о чем Зеленского просили военные в Харьковской области
15:59
Миллиарды для ВСУ: получит ли Украина деньги от США — мнения экспертов
15:18
Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)
13:03
Под Харьковом военные отбили территорию у врага, чтобы починить водопровод
12:43
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 07:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что армия РФ активизировалась на южном участке фронта, идущего у админграницы Харьковской и Луганской областей".