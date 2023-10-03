В ОП сообщили, о чем Зеленского просили военные в Харьковской области

Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с воинами и командирами бригад ВСУ в Харьковской области, военные озвучили первоочередные потребности подразделений.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский посетил расположение 103-й отдельной бригады ТрО, 68-й отдельной егерской бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады, сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

«Общаясь с командирами, Владимир Зеленский получил информацию о первоочередных потребностях подразделений, среди которых военные чаще всего называли фронтовые средства ПВО и РЭБ, отдельные виды боеприпасов. Также отмечалась необходимость упрощения нормативных процедур и устранения бюрократических преград, которые мешают комплектованию личным составом», — проинформировали в ОП.

Во время поездки Президент Украины заслушал доклады комбригов и командующего оперативно-тактической группировкой «Лиман» об оперативной обстановке. А также — вручил награды военнослужащим и боевым медикам.

«Глава государства также посетил танковое подразделение 21-й ОМБр, где осмотрел технику, переданную украинской армии западными партнерами, в том числе танки «Leopard-2» и боевые машины пехоты «CV-90″, которые использовались в боях на Купянском направлении», — сообщила пресс-служба Президента.