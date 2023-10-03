Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)
Фото: скриншот
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео общения с военными и комбатами трех бригад ВСУ.
«Сегодня посещаем наши бригады, выполняющие боевые задания на одном из самых горячих направлений – Купянско-Лиманском. 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада. С комбригами и комбатами обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, нужды», — написал Зеленский в telegram.
Читайте также: 110 единиц техники рф поразили за сентябрь бойцы харьковской 92-й ОШБр
Во время встречи Президент Украины по просьбе защитников подписал флаг бригады.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 15:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео общения с военными и комбатами трех бригад ВСУ".