Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео общения с военными и комбатами трех бригад ВСУ.

«Сегодня посещаем наши бригады, выполняющие боевые задания на одном из самых горячих направлений – Купянско-Лиманском. 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада. С комбригами и комбатами обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, нужды», — написал Зеленский в telegram.

Во время встречи Президент Украины по просьбе защитников подписал флаг бригады.