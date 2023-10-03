Live
  • Вт 03.10.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🟢

Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)

Политика 15:18   03.10.2023
Оксана Горун
Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео) Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео общения с военными и комбатами трех бригад ВСУ.

«Сегодня посещаем наши бригады, выполняющие боевые задания на одном из самых горячих направлений – Купянско-Лиманском. 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада. С комбригами и комбатами обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, нужды», — написал Зеленский в telegram.

Читайте также: 110 единиц техники рф поразили за сентябрь бойцы харьковской 92-й ОШБр

Во время встречи Президент Украины по просьбе защитников подписал флаг бригады.

 

Автор: Оксана Горун
Популярно
РФ ударила ракетами в Харькове по подсобке бюро ритуальных услуг – Синегубов
РФ ударила ракетами в Харькове по подсобке бюро ритуальных услуг – Синегубов
03.10.2023, 08:37
Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)
Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)
03.10.2023, 15:18
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Россияне из «Градов» обстреляли приграничное село на Золочевщине
Россияне из «Градов» обстреляли приграничное село на Золочевщине
03.10.2023, 15:12
Обвинял ВСУ в обстрелах Харькова: СБУ разоблачила пропагандиста
Обвинял ВСУ в обстрелах Харькова: СБУ разоблачила пропагандиста
03.10.2023, 14:31
В Харькове в среду трамваи №6 и 8 будут ходить по другому маршруту
В Харькове в среду трамваи №6 и 8 будут ходить по другому маршруту
03.10.2023, 16:01

Новости по теме:

15:18
Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)
13:03
Под Харьковом военные отбили территорию у врага, чтобы починить водопровод
12:43
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
11:41
«Уверен — решение найдут» — Чалый о выделении США средств Украине
11:21
Зеленскому советуют снизить возрастной порог для мобилизации

  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 15:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео общения с военными и комбатами трех бригад ВСУ".