Live
  • Вт 03.10.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🟢

Зеленський зустрівся з військовими на Куп’янсько-Лиманській ділянці фронту

Політика 15:18   03.10.2023
Оксана Горун
Зеленський зустрівся з військовими на Куп’янсько-Лиманській ділянці фронту

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео спілкування з військовими та комбатами трьох бригад ЗСУ.

“Сьогодні відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянсько-Лиманському. 103-тя окрема бригада територіальної оборони, 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада. З комбригами й комбатами обговорили оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби”, – написав Зеленський у телеграмі.

Читайте також:  110 одиниць техніки РФ вразили за вересень бійці харківської 92-ї ОШБр

Під час зустрічі Президент України на прохання оборонців підписав прапор бригади.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові в середу трамваї №6 і 8 ходитимуть по-іншому
У Харкові в середу трамваї №6 і 8 ходитимуть по-іншому
03.10.2023, 16:01
Не брав слухавку від матері: на Харківщині шукали 16-річного хлопця
Не брав слухавку від матері: на Харківщині шукали 16-річного хлопця
03.10.2023, 14:49
«Ми створюємо ідеальне місто» – Терехов з трибуни у Швейцарії (відео)
«Ми створюємо ідеальне місто» – Терехов з трибуни у Швейцарії (відео)
03.10.2023, 15:45
Зеленський зустрівся з військовими на Куп’янсько-Лиманській ділянці фронту
Зеленський зустрівся з військовими на Куп’янсько-Лиманській ділянці фронту
03.10.2023, 15:18
Росіяни з «Градів» обстріляли прикордонне село на Золочівщині
Росіяни з «Градів» обстріляли прикордонне село на Золочівщині
03.10.2023, 15:12
Звинувачував ЗСУ в обстрілах Харкова: СБУ викрила пропагандиста
Звинувачував ЗСУ в обстрілах Харкова: СБУ викрила пропагандиста
03.10.2023, 14:31

Новини за темою:

13:03
Під Харковом військові відбили територію у ворога, щоб полагодити водогін
12:43
У Харкові було 300 тисяч мешканців – Терехов
11:41
“Упевнений – рішення знайдуть” – Чалий про виділення США коштів Україні
11:21
Зеленському радять знизити віковий поріг для мобілізації
10:50
“Якби противник розумів, як нас мало” – офіцер 92 ОШБр про початок вторгнення

  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зеленський зустрівся з військовими на Куп’янсько-Лиманській ділянці фронту»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 15:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський опублікував відео спілкування з військовими та комбатами трьох бригад ЗСУ".