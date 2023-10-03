Зеленський зустрівся з військовими на Куп’янсько-Лиманській ділянці фронту
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео спілкування з військовими та комбатами трьох бригад ЗСУ.
“Сьогодні відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянсько-Лиманському. 103-тя окрема бригада територіальної оборони, 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада. З комбригами й комбатами обговорили оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби”, – написав Зеленський у телеграмі.
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Під час зустрічі Президент України на прохання оборонців підписав прапор бригади.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 15:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський опублікував відео спілкування з військовими та комбатами трьох бригад ЗСУ".