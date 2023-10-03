В ОП повідомили, про що Зеленського просили військові в Харківській області

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з воїнами та командирами бригад ЗСУ в Харківській області військові озвучили першочергові потреби підрозділів.

Під час робочої поїздки до Харківської області Зеленський відвідав розташування 103-ї окремої бригади ТрО, 68-ї окремої єгерської бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, повідомила пресслужба Офісу Президента України.

“Під час спілкування з командирами Володимир Зеленський отримав інформацію про першочергові потреби підрозділів, серед яких військові найчастіше називали фронтові засоби ППО та РЕБ, окремі види боєприпасів. Також наголошувалося на необхідності спрощення нормативних процедур та усунення бюрократичних перепон, які заважають комплектуванню особовим складом”, – поінформували в ОП.

Під час поїздки Президент України заслухав доповіді комбригів та командувача оперативно-тактичного угрупування “Лиман” про оперативну обстановку. А також – вручив нагороди військовослужбовцям та бойовим медикам.

“Глава держави також відвідав танковий підрозділ 21-ї ОМБр, де оглянув техніку, передану українській армії західними партнерами, зокрема танки Leopard-2 та бойові машини піхоти CV-90, які використовувалися в боях на Куп’янському напрямку”, – повідомила пресслужба Президента.