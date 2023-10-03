Live
  • Вт 03.10.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🔴

В ОП повідомили, про що Зеленського просили військові в Харківській області

Політика 17:00   03.10.2023
Оксана Горун
В ОП повідомили, про що Зеленського просили військові в Харківській області Фото: пресслужба ОПУ

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з воїнами та командирами бригад ЗСУ в Харківській області військові озвучили першочергові потреби підрозділів.

Під час робочої поїздки до Харківської області Зеленський відвідав розташування 103-ї окремої бригади ТрО, 68-ї окремої єгерської бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, повідомила пресслужба Офісу Президента України.

“Під час спілкування з командирами Володимир Зеленський отримав інформацію про першочергові потреби підрозділів, серед яких військові найчастіше називали фронтові засоби ППО та РЕБ, окремі види боєприпасів. Також наголошувалося на необхідності спрощення нормативних процедур та усунення бюрократичних перепон, які заважають комплектуванню особовим складом”, – поінформували в ОП.

Зеленський у Харківській області 3.10.2023 3
Фото: пресслужба ОПУ

Читайте також:  Зеленський зустрівся з військовими на Куп’янсько-Лиманській ділянці фронту (відео)

Під час поїздки Президент України заслухав доповіді комбригів та командувача оперативно-тактичного угрупування “Лиман” про оперативну обстановку. А також – вручив нагороди військовослужбовцям та бойовим медикам.

Зеленський у Харківській області 3.10.2023
Фото: пресслужба ОПУ

“Глава держави також відвідав танковий підрозділ 21-ї ОМБр, де оглянув техніку, передану українській армії західними партнерами, зокрема танки Leopard-2 та бойові машини піхоти CV-90, які використовувалися в боях на Куп’янському напрямку”, – повідомила пресслужба Президента.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В ОП повідомили, про що Зеленського просили військові в Харківській області
В ОП повідомили, про що Зеленського просили військові в Харківській області
03.10.2023, 17:00
Не брав слухавку від матері: на Харківщині шукали 16-річного хлопця
Не брав слухавку від матері: на Харківщині шукали 16-річного хлопця
03.10.2023, 14:49
У Харкові на місяць обмежать рух на одній із вулиць
У Харкові на місяць обмежать рух на одній із вулиць
03.10.2023, 16:43
Під ударом армії РФ опинилися три села біля кордону на Харківщині – ХОВА
Під ударом армії РФ опинилися три села біля кордону на Харківщині – ХОВА
03.10.2023, 16:29
У Харкові в середу трамваї №6 і 8 ходитимуть по-іншому
У Харкові в середу трамваї №6 і 8 ходитимуть по-іншому
03.10.2023, 16:01
Мільярди для ЗСУ: чи отримає Україна гроші від США – думки експертів
Мільярди для ЗСУ: чи отримає Україна гроші від США – думки експертів
03.10.2023, 15:59

Новини за темою:

15:59
Мільярди для ЗСУ: чи отримає Україна гроші від США – думки експертів
15:18
Зеленський зустрівся з військовими на Куп’янсько-Лиманській ділянці фронту
13:03
Під Харковом військові відбили територію у ворога, щоб полагодити водогін
12:43
У Харкові було 300 тисяч мешканців – Терехов
11:41
“Упевнений – рішення знайдуть” – Чалий про виділення США коштів Україні

  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «В ОП повідомили, про що Зеленського просили військові в Харківській області»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 17:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з воїнами та командирами бригад ЗСУ в Харківській області військові озвучили першочергові потреби підрозділів".