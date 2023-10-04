Враг провел более 10 атак в сторону Харьковской области — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и обстрелах Украины армией РФ.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении силы обороны отразили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.
Отметим, что Макеевка находится неподалеку от админграницы Харьковской и Луганской областей. Военные обозреватели называют это направление боевых действий «Боровским».
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Генштаб ВСУ также сообщил об авиаударах по Петропавловке, Сеньково и Синьковке Харьковской области. Под артиллерийскими ударами оказалось более 120 населенных пунктов Украины, в том числе — на Харьковщине.
В целом по Украине враг нанес за сутки пять ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло 43 боевых столковения.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскому средству противника», — проинформировали в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и обстрелах Украины армией РФ".