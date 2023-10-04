Враг провел более 10 атак в сторону Харьковской области — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и обстрелах Украины армией РФ.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении силы обороны отразили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

Отметим, что Макеевка находится неподалеку от админграницы Харьковской и Луганской областей. Военные обозреватели называют это направление боевых действий «Боровским».

Генштаб ВСУ также сообщил об авиаударах по Петропавловке, Сеньково и Синьковке Харьковской области. Под артиллерийскими ударами оказалось более 120 населенных пунктов Украины, в том числе — на Харьковщине.

В целом по Украине враг нанес за сутки пять ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 43 боевых столковения.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскому средству противника», — проинформировали в ГШ.