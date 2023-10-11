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Армія РФ різко активізувалася на Харківщині: 30 атак на добу – дані Генштабу

Події 07:13   11.10.2023
Оксана Горун
Армія РФ різко активізувалася на Харківщині: 30 атак на добу – дані Генштабу Фото: ілюстративне

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про штурми сіл Синьківка та Іванівка на Куп’янському напрямку. Зросла й кількість населених пунктів, які постраждали від авіаударів.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом ночі на Харківщині лунали три повітряні тривоги: з 01:17 до 02:55, з 04:21 до 05:08 та з 05:38 до 06:12. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку та активність ворожої тактичної авіації біля кордону. Під ранок тривога була пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Авіаударів за добу зазнали населені пункти: Басове, Гатище, Вовчанські Хутори, Синьківка, Кислівка, Піщане. Також Харківщину обстрілювали з артилерії – загалом під вогнем опинилося понад 130 населених пунктів в Україні. Також загалом по Україні армія РФ завдала двох ракетних і 76 авіаційних ударів, здійснила 83 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося 108 бойових зіткнень.

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“Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та дев’ять – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ противника“, – перерахували в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про штурми сіл Синьківка та Іванівка на Куп’янському напрямку. Зросла й кількість населених пунктів, які постраждали від авіаударів".